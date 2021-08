Handelt es sich bei Pacos neuer Urlaubsbekanntschaft nur um einen flüchtigen Flirt? Jüngst tauchte ein Bild auf, das den ehemaligen Love Island-Kandidaten im Urlaub ziemlich vertraut mit einer unbekannten Frau zeigt. Während er lässig am Strand sitzt, lehnt sich die Brünette an seinen Rücken und umarmt ihn liebevoll. In welchem Verhältnis Paco zu ihr steht, ist nicht bekannt. Gegenüber Promiflash betonte der Hannoveraner zuletzt jedoch, dass er aktuell eigentlich gerne alleine ist.

"Ich kann derzeit sagen, ich bin glücklicher Single. Alles ist im grünen Bereich. Ich lerne auch keine weiteren Frauen kennen. Es hat sich noch nichts ergeben", erzählte der Influencer im Gespräch mit Promiflash. Wenn es so weit ist und er sich bei einer Frau zu hundert Prozent sicher sei, werde er es seiner Community aber definitiv verraten. Momentan sei er aber gar nicht auf der Suche. Dennoch schließt er nicht ganz aus, demnächst trotzdem seine Mrs. Right kennenzulernen: "Ich lasse es auf mich zukommen. Wenn die Frau mir irgendwann über den Weg läuft, dann ist das super. Wenn nicht, dann warte ich, bis dieser Zeitpunkt endlich kommt."

Mit seinem Kuppelshow-Flirt Bianca Balintffy hat der Modeliebhaber mittlerweile übrigens komplett abgeschlossen: "Ich sortiere schnell aus in meinem Leben, wenn's halt nicht passt." Im Alltag nach ihrer gemeinsamen "Love Island"-Zeit haben sie schnell gemerkt, dass sie doch nicht ganz auf einer Wellenlänge sind.

"Love Island"-Paco und eine unbekannte Frau

Paco, "Love Island"-Kandidat 2021

Paco und Bianca, "Love Island"-Kandidaten 2021

