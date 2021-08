Ist das etwa Pacos neue Freundin? Der Hottie aus Hannover suchte in der letzten Staffel von Love Island nach der großen Liebe und traf dort auf die hübsche Kandidatin Bianca Balintffy. Ihre Zukunft schien rosig, denn sie gewannen die Show und schwärmten total voneinander. Doch nur kurz nach dem Finale war bereits alles aus. Im Netz betont der Tattooliebhaber eigentlich immer wieder, Single zu sein. Doch diese Bilder machen einen anderen Anschein: Paco wurde turtelnd mit einer Unbekannten im Urlaub gesichtet!

Promiflash liegt eine Aufnahme vor, die den Influencer mit einer Frau zeigt – die beiden wirken ziemlich vertraut. So umarmt die tätowierte Beauty Paco liebevoll von hinten, während sie am Pool entspannten. Angeblich lagen sie sich danach auch in den Armen und kuschelten ungeniert in der Sonne. Auf Social Media erklärte der Blondschopf, dass er mit ein paar Freunden in der Türkei Urlaub machen würde. Nach einer reinen Freundschaft zwischen ihm und der Lady sieht dieser Schnappschuss aber nicht aus.

Kürzlich wurde Paco eine Liebelei mit der einstigen Bachelorette Gerda Lewis (28) nachgesagt. Die beiden TV-Berühmtheiten verbrachten nämlich verdächtig viel Zeit miteinander. Gegenüber Promiflash stellte der Muskelmann aber klar: "Es war rein beruflich. Man hat zusammen gearbeitet und man ist miteinander befreundet, das war's."

RTLZWEI Paco und Bianca, "Love Island"-Kandidaten 2021

Promiflash "Love Island"-Paco und eine unbekannte Frau

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

