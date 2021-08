Dieses Thema interessiert ihre Fans immer brennend! Sarah (30) und Dominic Harrison (30) teilen viel aus ihrem Privatleben. Aktuell sind die Influencer zusammen mit ihren zwei Kindern Mia Rose (3) und Kyla (1) in Quarantäne, da sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin mit dem Coronavirus infiziert hat. Langeweile kommt bei ihr aber nicht auf. Neben ihren Kids kümmert sich die Beauty aber auch noch um ihre Netz-Community – und die behelligt Sarah nun mit einem ausführlichen Body-Update!

In ihrer Instagram-Story nimmt sich die 30-Jährige Zeit für einen Real-Talk über ihre aktuelle Form. "Mein Gewicht fährt gerade Achterbahn – seit ein paar Monaten", erklärt Sarah ihren Followern. Als die Unternehmerin einen Parasiten hatte, habe sie so krass abgenommen, da sie einfach nichts mehr essen konnte. Weiter erzählt Sarah: "Danach habe ich gar nicht mehr darauf geachtet, hab wenig Sport gemacht, hab richtig geschlemmt."

Nun sei sie wieder gesundheitlich angeschlagen und die Waage zeige wieder weniger an. Doch das will Sarah so nicht mehr. "Ich bin so ein Mensch, wenn ich mich viel bewege, mehr auf meine Ernährung achte, dann fühle ich mich viel wohler und bin viel ausgeglichener", verrät sie weiter. Genau aus diesem Grund wolle sie nach der überstandenen Erkrankung auch wieder eine gewisse Routine in ihrem Leben.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Influencer-Paar

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Mia Rose und Kyla im Juli 2021

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de