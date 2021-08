Uwe Abel (51) scheint das Projekt zu viel zu werden! Der Bauer sucht Frau-Star ist vergangenen Freitag in die bekannteste TV-WG Deutschlands gezogen: Promi Big Brother. Gegenüber Promiflash verriet er im Vorhinein seine Liebste Iris, die er in der Kuppelshow kennengelernt hatte, während der Vorab-Quarantäne noch nicht zu vermissen. Das hat sich jetzt aber wohl geändert: Uwe sehnte sich nach seinem zu Hause und vor allem nach seiner Frau!

"Ich vermisse meine Heimat, meine Ruhe, meine Frau natürlich. Abends am See liegen mit dem Hund", wirkte er ziemlich bedrückt in der heutigen Show. Anscheinend spielt Uwe mit dem Gedanken, die Show freiwillig zu verlassen. Grund dafür scheint hauptsächlich die ziemlich angespannte Situation im TV-Container. Denn seine Mitstreiter Rafi Rachek (31) und Melanie Müller (33) zoffen sich seit Tagen. Und auch Uwe selbst blieb nicht verschont.

Weil er mehr Toast gegessen hatte, als ihm laut Melanie zustand, machte sie ihn an. Das konnte der Bauer nicht verstehen. Der Kandidat Eric Sindermann (33) schien ihn jedoch sehr gut getröstet zu haben. Denn nur kurz nach seinem kleinen emotionalen Ausbruch konnte Uwe wieder lächeln und erklärte: Er wolle nicht gehen!

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Sat.1 Uwe Abel bei "Promi Big Brother"

Promiflash Iris und Uwe Abel im Juni 2019

Instagram / iris.abel.official Uwe Abel im August 2021

