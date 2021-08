Erschreckende Nachrichten von Kim Scott. Die Blondine wurde durch ihre turbulente On-Off-Beziehung mit Eminem (48) bekannt. Der Rapper und seine heutige Ex-Frau waren von 1999 bis 2001 verheiratet. 2006 standen die beiden erneut vorm Traualtar. Doch auch der zweite Ehe-Anlauf hielt nicht lange. Zuletzt wurde es ruhig um die US-Amerikanerin. Nun sorgt Kim mit traurigen Neuigkeiten für Aufsehen: Sie soll versucht haben, sich umzubringen.

Wie TMZ aus Insiderquellen erfahren hat, wurde die Polizei bereits am 30. Juli zu einem Einsatz in Kims Zuhause in Michigan gerufen. Die 46-Jährige hatte sich offenbar mehrere Schnittwunden an ihren Beinen zugefügt und viel Blut verloren. Als die Rettungskräfte bei ihr eintrafen, soll Kim sich so heftig gewehrt haben, dass die Sanitäter ihr zunächst nicht helfen konnten.

Später sei Kim dann zur Behandlung und auch für eine psychologische Beurteilung in ein Krankenhaus gebracht worden. Inzwischen soll sie aber wieder zu Hause sein. Das wäre nicht Kims erster Suizidversuch. Bereits 2015 habe sie versucht, sich das Leben zu nehmen, wie sie später offenbarte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Eminem, Musiker

Getty Images Kim Scott im Oktober 2001

Getty Images Eminem, Rapper



