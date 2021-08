Lil Nas X ist bis über beide Ohren verknallt! Der Rapper traf im Juli 2019 für sich eine wichtige Entscheidung: Er outete sich als homosexuell, nachdem er seine sexuelle Orientierung lange geheim gehalten hatte. Für den "Old Town Road"-Interpreten war dies ein wichtiger Schritt für seine persönliche Entwicklung, wie er oftmals betonte. Nun scheint der Musiker auch den richtigen Partner gefunden zu haben – zumindest ist Lil Nas X total verliebt!

Im Interview mit Variety sprach der 22-Jährige über seine bisherigen Beziehungen. "Ich hatte einige gute Partner und einige schlechte. Viele von denen waren emotional nicht erreichbar oder hatten viele Unsicherheiten und so was", berichtete der US-Amerikaner. Inzwischen hat er seine Suche nach der großen Liebe aber offenbar beendet: "Ich habe jetzt jemand Besonderes gefunden. Ich denke, er ist der Richtige. Ich kann es nicht erklären – es ist einfach so ein Gefühl."

Die Entscheidung, sich zu outen, traf Lil Nas X nicht leichtfertig. "Die Wahrheit ist: Ich hatte geplant, mit dem Geheimnis zu sterben", hatte er der Nachrichtenagentur dpa vor mehreren Monaten anvertraut. Letztendlich habe er sich aber doch dafür entschieden, seine Sexualität öffentlich zu machen – und fühle sich mit dieser Entscheidung heute extrem selbstbewusst.

Anzeige

Getty Images Lil Nas X im Juni 2021 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Lil Nas X im Mai 2021 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Lil Nas X, Musiker

Anzeige

Wusstet ihr, dass Lil Nas X sich erst gar nicht outen wollte? Ja, das wusste ich. Nein, das ist mir neu. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de