Profisportlerin Simone Biles (24) ist spätestens seit den Olympischen Spielen 2016 weltbekannt. Die Amerikanerin sicherte sich auch in diesem Jahr zwei Medaillen. Auch in ihrem Privatleben scheint es gut zu laufen. Im August vergangenen Jahres machte die Turnerin ihre Beziehung mit NFL-Star Jonathan Owens (26) auf Social Media öffentlich. Jetzt verriet die Olympiasiegerin in einem Interview, wie die beiden sich kennengelernt haben.

In einem Interview mit Glamour erzählte sie: "Bevor ich mit meinem Freund zusammenkam, wusste er nicht, wer ich bin." Das wird für sie vermutlich eine nette Abwechslung gewesen sein. Simone gestand, dass sie sich tatsächlich über die Datingapp Raya kennengelernt haben. Das Paar schwärmt immer wieder in den sozialen Medien voneinander. Zu Jonathans Geburtstag postete die Turnerin kürzlich eine liebevolle Nachricht auf Instagram: "Ich weiß nicht, wie ich so ein Glück haben konnte und was ich ohne dich machen würde."

Als Simone aufgrund mentaler Probleme mehrere Wettkämpfe bei den diesjährigen Olympischen Spielen absagte, meldete sich ihr Freund auf Instagram zu Wort: "Deine Stärke und dein Mut sind unübertroffen und du inspirierst mich jeden Tag mehr und mehr." Für ihn werde Simone immer sein Champion bleiben.

Getty Images Simone Biles, Sportlerin

Instagram / jowens_3 Simone Biles und ihr Freund Jonathan Owens

Instagram / jowens_3 Jonathan Owens und seine Freundin Simone Biles

