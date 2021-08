Mit diesem Körper kann sich Andrej Mangold (34) wirklich sehen lassen! Als Bachelor aus dem Jahr 2019 verdrehte der Profibasketballer vielen Zuschauern den Kopf. Seitdem hat er sich eine große Followerschaft auf den sozialen Netzwerken aufgebaut. Immer wieder entzückt der gebürtige Hannoveraner seine Fans dort mit sexy Pics von sich, beispielsweise vom Strand. Jetzt flashte Andrej seine Community mit einem oberkörperfreien Bild, das sein beeindruckendes Sixpack perfekt zur Geltung brachte.

Auf Instagram teilte der 34-Jährige nun den Schnappschuss von einer kleinen Segeljacht, mit dem er die Herzen seiner Fans höherschlagen lief. Lässig posierte der Die Höhle der Löwen-Kandidat am Deck des Bootes in der Abendsonne und präsentierte zeitgleich seinen ultradefinierten Waschbrettbauch. "Was eine ereignisreiche Woche auf Mallorca! Habe superviel im Haus geschafft und bin echt vorangekommen!", begann der Kampf der Realitystars-Teilnehmer seinen Post. Zudem erkundigte sich Andrej unter dem Foto nach der Meinung seiner Abonnenten zu der aktuellen Folge des TV-Formats.

Die Fans waren jedenfalls hin und weg von dem sommerlichen Pic der kürzlich nach Mallorca gezogenen Fernsehpersönlichkeit. "Du bist hot", schrieb beispielsweise ein Fan unter die Bilderreihe und ein anderer User fügte scherzend hinzu: "Der Hintergrund sieht echt dezent gut aus". Auch einige Promis hinterließen unter dem Post Flammen-Emojis, um zum Ausdruck zu bringen, wie gut Andrej doch aussehen würde.

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold in Thailand, Juli 2021

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Loona im August 2021

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de