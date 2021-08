Es war eine schwere Zeit für Beyoncé (39)! Die Sängerin wurde durch die Girlband Destiny's Child in den 90ern bekannt. Mit Hits wie "Survivor" und "Say My Name" brachten sie ihre Fans nicht nur zum Tanzen – sondern vermittelten auch wichtige Botschaften über Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Doch zu der Zeit hatte die Ehefrau von Jay-Z (51) anscheinend selbst auch mit Zweifeln zu kämpfen: Beyoncé war nämlich Opfer von Bodyshaming!

Mit gerade ein mal 17 Jahren wurde die Beauty bereits zum Star. Alle Augen waren stets auf Beyoncé gerichtet – auch als sie in den darauffolgenden Jahren etwas kurviger geworden ist. "Ich erinnere mich, dass Leute anfingen, mich zu kritisieren, weil ich zugenommen hatte. Ich war erst 19", schilderte sie im Gespräch mit dem Magazin Harper's Bazaar. Die Kommentare ihrer Fans haben sie damals sehr verunsichert. Jedoch habe sie sich nicht selbst bemitleiden wollen.

Also entschied sie, ihre Gefühle in einem Song runterzuschreiben. Daraus entstand der Track "Bootylicious", in dem die Band über ihren knackigen Pos singen und diese wertschätzen. "Egal, was das Leben mir gegeben hat – ich habe daraus etwas kreiert, was Frauen und Männer bestärken sollte, die das Gleiche durchmachen wie ich", erklärte sie weiter.

Anzeige

Getty Images Destiny's Child

Anzeige

MEGA Beyoncé, Sängerin

Anzeige

Getty Images Destiny's Child in Sydney, 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de