Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (27) erwartet Nachwuchs. Sie und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (29) werden in zehn Wochen zum ersten Mal Eltern. Wie es aktuell um ihre Beziehung steht, ist unklar. Gerüchten zufolge kriselt es momentan zwischen den beiden. Yeliz' Schwangerschaft verlief bisher auch nicht reibungslos. Schon öfters klagte sie über körperliche Beschwerden. Jetzt verriet sie auf Social Media, dass ihr das Atmen neuerdings schwerfalle.

In ihrer Instagram-Story berichtete Yeliz: "Ich kann immer weniger atmen und sprechen. Das ist wirklich so krass." Sie könne keine langen Sätze mehr sprechen, ohne kaum Luft zu bekommen. "Ich bin so außer Atem", beklagte sie sich. Die Influencerin ist schon in der 31. Schwangerschaftswoche und genießt trotz aller Wehwehchen momentan ihren Urlaub auf Mallorca. Vor allem die Meeresluft würde ihr guttun. Dadurch wäre sie sogar ihre lästige Nasenentzündung losgeworden.

Yeliz versucht trotz ihrer körperlichen Beschwerden optimistisch zu bleiben. Sie erklärte vor Kurzem auf Instagram: "Die letzten zehn bis zwölf Wochen werde ich jetzt auch noch schaffen." Dennoch sei sie froh, wenn sie die Schwangerschaft hinter sich habe.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 26. Schwangerschaftswoche

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc

