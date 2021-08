Darauf haben die Fans gewartet! Beyoncé (39) gilt seit Jahrzehnten als die R&B- und Pop-Sängerin schlechthin im Musikbusiness. Lange Zeit war es aber still um die Ehefrau von Rapper Jay-Z (51) – ihr letztes Solo-Album brachte die Musikerin nämlich 2016 auf den Markt. Doch ihre Supporter dürfen sich wohl bald schon auf etwas Neues freuen: Beyoncé kündigt nun an, dass neue Hits bereits unterwegs ist!

In einem seltenen und ziemlich privaten Interview mit Harper's Bazaar spricht die dreifache Mutter offen über ihre Karriere und gibt dabei freudige Nachrichten preis. "Ich bin seit eineinhalb Jahren im Studio. Manchmal dauert es ein Jahr, bis ich persönlich Tausende von Sounds durchsucht habe, um die richtigen Beats zu finden", teasert die 39-Jährige an. Dürfen sich Fans also bald auf neue Songs freuen? Tatsächlich! "Nach 31 Jahren fühlt es sich noch genauso aufregend an wie damals, als ich neun Jahre alt war. Ja, die Musik kommt!", verrät sie weiter.

Anfang September wird die "Halo"-Interpretin 40 Jahre alt. Doch das macht ihr überhaupt nichts aus. Sie zeigt sich im Magazin nämlich von ihrer besonders hotten Seite und posiert beinahe oberkörperfrei – nur mit einer riesigen Kette bedeckt – für die Kamera. Diese Unbeschwertheit wolle sie sich beibehalten, wie sie gegenüber dem Magazin erzählt: "Mein Wunsch ist es, dass ich in meinen 40ern Spaß habe und voller Freiheit bin. Ich möchte die gleiche Freiheit spüren, die ich jeden Tag meines Lebens auf der Bühne fühle.

Getty Images Beyoncé, Musikerin

Getty Images Beyoncé beim Coachella Festival in Indio im April 2018

Getty Images Beyoncé, Sängerin

