So sieht also Gigi Hadids (26) Familienleben aus. Das Supermodel ist im September 2020 erstmals Mama geworden: Die Blondine und ihr Freund Zayn Malik (28) wurden stolze Eltern eines kleinen Mädchens namens Khai. Von dem jüngsten Mitglied im Hadid-Clan oder ihren Verwandten generell teilt die Laufstegschönheit allerdings nur selten Details. Umso besonderer ist es nun, dass sie ganz offen über die Dynamiken in ihrer Familie spricht.

Gegenüber Bazaar verrät Gigi, welche Rollen sie und ihre Geschwister, aber auch ihre Eltern in der Familie einnehmen. "Wenn es um Familienangelegenheiten und Weltprobleme geht, nennt meine Mutter mich das Gehirn und Bella das Herz. Mein Bruder ist halb und halb", plaudert die 26-Jährige aus. Ihre Mama Yolanda hingegen sei "typisch holländisch" und bringt alles immer auf den Punkt, ohne lange um den heißen Brei herumzureden. "Mein Dad ist aber eher ein Geschichtenerzähler und ein bisschen albern", gesteht die Kalifornierin.

Und wie fügt sich ihr Partner Zayn in das Familiengefilde ein? "Zuerst dachte er: 'Wie komme ich überhaupt zu Wort?' Aber jetzt fühlt er sich sehr wohl. Er sagt, was er denkt", berichtet Gigi. Wenn es zu hitzigen Diskussionen kommt, reagiert das ehemalige One Direction-Mitglied auch sehr charmant und schlägt sich meistens auf die Seite seiner Schwiegermutter in spe. "In dieser Hinsicht ist er also schlau", lobt sie.

ActionPress/Backgrid Zayn Malik und Gigi Hadid mit Tochter Khai, 2021 in Manhattan

Instagram / yolanda.hadid Yolanda Hadid Foster mit ihren Kindern Gigi, Anwar und Bella, 2019

Getty Images Zayn Malik und Gigi bei der Met Gala 2016

