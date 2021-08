Georgina Fleur (31) ist auf die bevorstehende Geburt bestens vorbereitet! Mitte Mai hatte die in Dubai lebende Beauty verraten, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten würde. Zuvor hatten die Follower bereits monatelang spekuliert, dass der Rotschopf schwanger sei, weil sich die Hinweise verdichteten. Mittlerweile befindet sich die gebürtige Heidelbergerin im Baby-Endspurt. Jetzt verriet die werdende Mama, dass sie bereits ihre Sachen für die Entbindung gepackt habe.

Auf Instagram zeigte die 31-Jährige ihren Fans nun ihre kleine Checkliste für die Krankenhaustasche, an der sie sich orientierte. In der Story teilte sie dann auch all ihr Gepäck für die Entbindung mit ihrer Community. "Ich habe so viel eingepackt, die müssen denken, ich will ins Krankenhaus ziehen. [...] Also ich habe sogar Handtücher und Kissen [eingepackt]", scherzte die Fernsehpersönlichkeit. Neben dem Kinderwagen und der Babyschale, um ihre Tochter sicher nach Hause bringen zu können, nahm die Ex-Freundin von Kubilay Özdemir noch einen Koffer und ihre Wickeltasche mit.

Bei ihrem Aufenthalt wollte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin unter anderem nicht auf einen Bademantel und ihren Jogginganzug verzichten. Für ihren Nachwuchs habe sie wiederum Mützen, Bodies und Lätzchen eingesteckt. "Die eine Hälfte ist für mein Baby und die andere Hälfte ist für mich", versicherte Georgina lachend. In der Wickeltasche würde sie neben Windeln und feuchtem Toilettenpapier auch Binden, Still-Einlagen und Kompressen mitnehmen, verriet sie schließlich.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juni 2021

