Hat er sich genug geschont? In der ersten Folge des Sommer-Specials von Grill den Henssler erschien der Star-Koch Steffen Henssler (48) mit einer Plastikschiene am Fuß in der Kocharena. Der Gourmet hatte sich eine Sehnenentzündung und eine Schleimbeutelentzündung zugezogen. Für ihn trat stattdessen Detlef Steves (52) an. Doch wie sieht es in dieser Woche aus? Steffen kommt tatsächlich gut gelaunt in die Arena gejoggt – und das ohne Schiene!

Der 48-Jährige hat sich ganz offensichtlich auskuriert, denn auf die Nachfrage der Moderatorin Laura Wontorra (32) betont er: "Es ist echt um einiges besser geworden. Letzte Woche hatte ich ja noch so eine Entzündung. Ich musste mich etwas schonen, aber zum leichten Joggen reicht es schon!" Auf einen Koch-Ersatz kann Steffen dieses Mal auch verzichten – er kocht in der zweiten Folge des Sommer-Specials selbst.

Doch wer sind dieses Mal die Gegner des Gastronomen? Steffen muss gegen die vierköpfige Girlband No Angels, den Let's Dance-Sieger Rúrik Gíslason (33) und den Broilers-Sänger Sammy Amara antreten. Was glaubt ihr, wer dieses Mal gewinnen wird? Stimmt in der Umfrage ab.

TVNOW /Frank W. Hempel Profi-Koch Steffen Henssler mit Schiene

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler und die No Angels bei "Grill den Hennsler" im August 2021

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler beim Sommer-Special von "Grill den Henssler"

