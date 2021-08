Noch genießen KJ Apa (24) und Clara Berry ihre Zeit zu zweit. Der Schauspieler und die Beauty erwarten gerade ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – und es dürfte nicht mehr lange dauern, bis sie ihr Baby im Arm halten können. Seit der Schwangerschaftsverkündung im Mai nimmt Clara ihre Fans mit auf ihre Reise als werdende Mutter und teilt immer wieder Bilder ihres runden Babybauchs. Nun genießen KJ und Clara kurz vor der Geburt noch mal eine Date-Night.

Am vergangenen Freitag waren der Riverdale-Darsteller und seine Freundin bei der Geburtstagsfeier seines Co-Stars Cole Sprouse (29) in Los Feliz, Kalifornien. Wie Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen, hatten die beiden dabei einen sichtlich lustigen Abend. Das Pärchen schlenderte Arm in Arm durch die Straßen und lachte dabei herzlich. Clara setzte mit einem offenen Einteiler ihren riesigen Babybauch perfekt in Szene.

In der Vergangenheit wurden KJ und Clara immer wieder gemeinsam gesichtet, die zwei bestätigten ihre Beziehung aber nie offiziell – bis das Model seine Schwangerschaft mit einem eindeutigen Foto öffentlich machte. Im Netz zeigte sie damals ihre runde Wölbung und verlinkte ihren Liebsten auf ihrem Bauch. Damit ließ sie keinen Zweifel daran, dass der 24-Jährige der Vater des Kindes ist.

Instagram / clara.berry Clara Berry und KJ Apa im Juni 2021

Getty Images Schauspieler KJ Apa

Instagram / kjapa KJ Apa und Clara Berry mit ihrem Hund

