Melanie Müller (33) und Eric Sindermann (33) geraten bei Promi Big Brother aneinander! Eigentlich verstanden sich die beiden Kandidaten in dem TV-Knast ziemlich gut – allerdings trat die einstige Bachelor-Kandidatin ihrem Mitstreiter im Container dann wohl doch ein wenig zu nahe. Eigentlich wollte die Blondine dem Modedesigner einen freundschaftlichen Rat geben – Eric nahm diesen aber alles andere als gut auf!

"Komm mal runter, beruhig dich mal, bleib mal locker, Schatz. Du bist viel zu aufgeregt", meinte die Schlagersängerin bei einem netten Plausch zu dem einstigen Ex on the Beach-Boy. Sie sorge sich nämlich darum, wie seine aufgedrehte Art bei den Zuschauern ankomme: "Du hast einen unglaublichen Geltungsdrang, dass es die Leute auch wirklich nervt. Das wirkt dann nicht authentisch." Der Berliner nahm die Kritik aber alles andere als sportlich auf. "Wenn ich dieses Sche*ßwort 'unauthentisch' schon höre – ich könnte kotzen", wetterte der 31-Jährige. Er vermutete, dass Melanie Angst davor hat, dass er an ihr vorbeiziehen könnte.

Eric allerdings machte mehr als deutlich, dass er sich von seiner Mitkandidatin nichts sagen lassen möchte. "Ich werde hier lustig sein wie immer, ich werde machen, was ich will", richtete der Entertainer eine deftige Ansage an Melli, von deren Ratschlag er sich offenbar mächtig angegriffen fühlte.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Promi Big Brother, Sat.1 Melanie Müller, Eric Sindermann und Rafi Rachek

Promi Big Brother, Sat.1 Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Eric Sindermann, bekannt als Dr.Sindsen, bei "Promi Big Brother"

