Sie kann es kaum erwarten, ihre kleine Prinzessin endlich in den Armen zu halten! Georgina Fleur (31) hat langsam aber sicher den Schwangerschaftsendspurt erreicht. Erst kürzlich feierte die ehemalige Bachelor-Kandidatin eine pompöse Babyparty. Mittlerweile ist etwas Entspannung in ihren Alltag eingekehrt – etwa die Ruhe vor dem Sturm? Georginas Baby hat es nun wohl etwas eilig und will so langsam zur Welt kommen!

In ihrer Instagram-Story gab die 31-Jährige am Samstag ein etwas anderes Babybauch-Update – sie filmte ihre kleine Maus dabei, wie sie etwas Rambazamba im Bauch der Reality-TV-Beauty macht. "Das Baby ist gerade richtig wach, man hat gerade voll den Tritt gesehen. Es will raus aus dem Bauch, ich will es jetzt auch endlich mal sehen", sprach sie zu ihren Fans.

Allzu lange kann es wohl jetzt wirklich nicht dauern, denn erst kürzlich hatte Georgina gedacht, dass ihre Kleine einige Wochen zu früh das Licht der Welt erblickt. "Baby G hat uns heute nach einer Untersuchung einen Riesenschrecken eingejagt und wir dachten, sie kommt!", hatte sie im Netz erzählt und erklärt: "Sie ist sehr energisch, bewegt sich viel."

Instagram / georginafleur.tv Gerogina Fleur im Juli 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juni 2021

