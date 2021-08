Baby-Freuden bei Kevin Yanik und Katharina Wagener (26)! Die Turteltauben haben sich in der Kuppelshow Are You The One? kennen und lieben gelernt – und sind der beste Beweis dafür, dass das TV-Experiment funktionieren kann: Vor einigen Monaten verkündeten sie, dass sie ein gemeinsames Baby erwarten. Bis zuletzt hat der Schwangerschaftsendspurt die werdenden Eltern ganz schön auf Trab gehalten. Doch jetzt haben sie es geschafft: Kevin und Kathis Baby ist auf der Welt!

Das bestätigte ihr Management gerade exklusiv gegenüber Promiflash: "Das Baby ist da! Die beiden sind megahappy und megastolz!" Weiter erklärt ihr Manager: Kevin und Kathi wollen jetzt fürs Erste ein bisschen untertauchen. "Aber die beiden brauchen natürlich jetzt standesgemäß Ruhe – sie genießen jetzt die erste Zeit zu dritt." Vor ein paar Wochen haben sie bei einer Babyparty bereits verraten, dass sie einen Jungen bekommen.

Alle weiteren Details – wie den Namen – wollen sie noch nicht verraten und erst "nach und nach" bekannt geben, wenn sie bereit dafür sind. "Sobald sie nicht mehr so geflasht sind, melden sie sich bei ihren Fans", verspricht ihr Manager. Na, da werden ihre Fans aber sicherlich fleißig ihre Social-Media-Accounts im Auge behalten!

Katharina Wagener, "Are You The One?"-Kandidatin 2020

Katharina Wagener und Kevin Yanik im September 2020 in Köln

Katharina Wagener und Kevin Yanik

