Kevin Yanik gibt ein ziemlich emotionales Update! In der Kuppelshow Are You The One? lernte der Hottie Katharina Wagener (26) kennen und lieben. Die Turteltauben sind sogar bereits verlobt und erwarten momentan ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz präsentieren sie stets ihr Liebesglück – doch jetzt überraschte Kevin mit dieser Aussage: Zwischen ihm und Kathi läuft es momentan alles andere als rund!

Dabei ist die Influencerin gerade im letzten Schwangerschaftsdrittel – es könnte also jeden Moment losgehen. Trotzdem braucht das Paar gerade etwas Abstand voneinander, erzählte Kevin ehrlich in seiner Instagram-Story. "Ich muss sagen, momentan haben Kathi und ich uns auch oft in den Haaren. Es gibt Meinungsverschiedenheiten. Ich will auch sagen, die Hormone spielen verrückt. Es ist nicht leicht", betonte er.

Laut dem 23-Jährigen ist auf Social Media meist alles mehr Schein als Sein. "Es ist eine Lüge, wenn man immer im Internet lacht und sagt, alles ist schön und wir sind überglücklich", führte er fort. Er wolle seiner Community auch die Schattenseiten zeigen. Denn Kevin plagen Ängste, immerhin wolle er ein guter Vater sein. Trotz allem freue er sich natürlich auf sein kleines Wunder.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im Juli 2021

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, "Are You The One?"-Kandidat

