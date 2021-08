Gustav Masurek (32) startet einen zweiten Kuppelshow-Versuch! Er war einer von Maxime Herbords (26) Singlemännern bei Die Bachelorette. Doch die schickte ihn schon nach der ersten Nacht ohne Rose nach Hause. Er selbst betonte bereits, dass ihn die Halbniederländerin nicht wirklich umgehauen hat. Darum sucht er nun bei Bachelor in Paradise nach seiner Mrs. Right. Die Ex-Kandidatin Christina Graß (33) gab ihm im Promiflash-Interview noch einen Tipp mit auf den Weg: Er sollte etwas mehr Respekt an den Tag legen.

Für die Influencerin war Gustavs Verhalten Maxime gegenüber nämlich "indiskutabel". "Wenn eine Frau in einer Männerrunde sitzt und er ihr dann ins Wort fällt und sie vor den anderen vorführt, dann ist das sehr unangenehm zu sehen", erklärte sie gegenüber Promiflash. Für sie als Zuschauerin sei das ein Moment des Fremdschämens gewesen. In Zukunft müsse sich Gustav da zurücknehmen. "Mit 32 Jahren sollte er wissen, wie man sich Frauen gegenüber benimmt", betonte Christina.

Gustav selbst scheint seinen kurzen Bachelorette-Auftritt ganz anders wahrgenommen zu haben. "Es kann schon sein, dass meine Art ein bisschen schräg rübergekommen ist bei Maxime. Aber so bin ich nun mal", erklärte er nach seinem Exit. Man müsse eben seinen Humor teilen. Vielleicht kann er bei den "Bachelor in Paradise"-Ladys ja mehr punkten...

Instagram / christina_grass_ Christina Graß im Februar 2021

ActionPress Christina Graß im November 2019 in Hamburg

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Gustav Masurek

