Kourtney Kardashian (42) sehnte sich augenscheinlich nach ein bisschen Abwechslung. In den sozialen Netzwerken teilt die in Los Angeles geborene Beauty regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Neben Outfit-Posts veröffentlicht die Schwester von Kim Kardashian (40) zudem auch glamouröse Fotos mit ihrer geliebten Familie. Nun hatte die Modedesignerin ihre Community aber mit einem ganz anderen Bild überrascht: Kourtney trägt jetzt nämlich einen modischen Kurzhaarschnitt.

Auf Instagram veröffentlichte die 42-Jährige nun einige Aufnahmen von sich, auf denen sie ihren neuen Look präsentiert. Die Bilderreihe versah die gebürtige Kalifornierin mit einem simplen Scheren-Emoji. Auch in ihrer Story teilte die Unternehmerin einen ersten Eindruck der Typveränderung. Zu einem Schnappschuss eines Tisches, auf dem mehrere Friseur-Scheren sowie einige von Kourtneys Haaren liegen, schrieb die dreifache Mutter schlicht: "Schnipp, schnapp".

Die Fans des Keeping up with the Kardashians-Stars sind von der Frisur der dunkelhaarigen Schönheit begeistert: Innerhalb einer halben Stunde wurde der Post bereits über 600.000 Mal gelikt. Selbst einige Promis ließen es sich nicht nehmen, den Beitrag zu kommentieren. "So süß", schrieb Hailey Bieber (24) und Lily Aldridge (35) erklärte schlicht: "schick". Auch Kourtneys Freund Travis Barker (45) teilte seiner Liebsten mit, dass sie einfach perfekt sei.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Juli 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2021

