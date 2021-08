Sie setzt ein Liebes-Statement! Seit einigen Tagen kursieren Trennungsgerüchte in den Medien – Cathy (33) und Mats Hummels' Ehe soll vor dem Aus stehen. Die beiden sind angeblich sogar schon seit Anfang des Jahres getrennt. Sowohl die Moderatorin als auch der Fußballer schweigen bisher zu den Spekulationen. Doch die Beauty griff jetzt das Thema Liebe im Netz auf: Cathy machte ihrem Sohnemann Ludwig eine Liebeserklärung!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Cathy aus ihrem Kroatien-Urlaub und teilte einen süßen Schnappschuss von sich und Ludwig. "Er hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist – auch in Bezug auf mich", schrieb die stolze Mama zu dem Bild, auf dem sie etwas melancholisch wirkt. Und kann gar nicht genug über ihren Sohn schwärmen. Der Dreijährige sei "das Wertvollste", was sie habe, betont Cathy.

Mats wurde derweil vor wenigen Tagen beim Fußballtraining von Paparazzi abgelichtet. Während des Aufwärmens machte der Kicker einen ziemlich niedergeschlagenen Eindruck. Lag es am angeblichen Ehe-Aus oder an der Abwesenheit seines Sohnes? Jedenfalls liefert der 32-Jährige, anders als seine Frau, nicht einmal versteckte Botschaften im Netz über die mögliche Trennung...

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels, 2021

Getty Images Mats Hummels beim Training für Borussia Dortmund im August 2021

