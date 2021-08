Jetzt macht auch Darius Zander (37) kein Geheimnis mehr aus seinen Gefühlen für Jennifer Lange (27)! Seit einigen Wochen zeigen der Musiker und die ehemalige Bachelor-Siegerin sich immer wieder zusammen auf Social Media. Die Gerüchteküche brodelte – mit verliebten Fotos machte Jenny die Beziehung nun endlich offiziell. Zahlreiche Promis gratulierten ihr zu ihrem Liebesglück. Auch Darius selbst reagierte auf den Post mit liebevollen Worten.

Neben Gratulationen von Stars wie Henning Merten (31), Stefano Zarrella (30) oder Yvonne Pferrer (26) ist auch ein Kommentar von Dari unter Jennys Instagram-Beitrag zum Liebes-Outing zu lesen. "Oh Baby, ich habe es gerade entdeckt und bin gerührt ohne Ende. Was soll ich sagen? Danke, dass du in mein Leben getreten bist. Es warten so, so viele Abenteurer auf uns", freute er sich.

Zu mehreren Fotos mit dem 37-Jährigen hatte die Reality-TV-Bekanntheit unter anderem geschrieben: "Du zeigst mir immer wieder aufs Neue, wie wunderschön und leicht sich das Leben anfühlen kann." Und damit traf sie offenbar mitten ins Herz ihres neuen Partners. Mit den Worten "Mir fehlen selten die Worte... Jetzt gerade ist so ein Moment" teilte Dari den Beitrag auch in seiner Story.

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander im Juli 2021

Instagram / agentlange Jenny Lange und Darius Zander im August 2021

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Sänger Dari

