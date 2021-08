Sind Vanessa Mariposa und Diogo Sangre etwa im gemeinsamen Liebesurlaub? Zwischen den beiden knisterte es schon bei Ex on the Beach. Danach wurde das Duo beim Turteln in Köln erwischt – anschließend trafen sie bei Are You The One – Reality Stars in Love aufeinander, wo die Blondine und der Tätowierer aber betonten, nichts miteinander gehabt zu haben. Nun teilten Vanessa und Diogo aber erneut verräterische Storys, die auf einen gemeinsamen Urlaub hindeuten!

Anscheinend befinden sich die Influencerin und der Muskelmann aktuell beide in Lissabon – Personen, die in Diogos Instagram-Story auftauchten, erschienen plötzlich auch in Vanessas Story. Darüber hinaus trainierten die zwei Sportskanonen offenbar zur selben Zeit ihre stählernen Körper im selben Gym – außerdem war die Pizza, die Diogo auf seinem Profil teilte, auch in der Story der Beauty zu sehen. Allem Anschein nach verbringen die Realitystars momentan also Zeit zu zweit – als Pärchen oder doch nur als gute Freunde?

Bei "Are You The One – Reality Stars in Love" hatte Diogo bereits mehr als deutlich gemacht, dass er prinzipiell großes Interesse an dem Model hätte. "Vanessa ist halt schon sehr mein Typ. Ich habe mit Vanessa noch nie gestritten, es gab keine Diskussionen – und wir haben gleiche Ansichten", schwärmte er im Kuppelformat.

Promiflash Diogo Sangre und Vanessa Mariposa

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Promiflash Vanessa Mariposa und Diogo Sangre in Köln

