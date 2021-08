Endlich bekommen die Wollny-Fans die kleinen Schätze von Sarafina (26) und Peter (28) in voller Pracht zu Gesicht! Im Mai hatten die Kinder der beiden TV-Stars per Notkaiserschnitt zehn Wochen zu früh das Licht der Welt erblickt. Zunächst musste das niedliche Doppelpack noch in der Klinik verweilen. Von genau dieser Zeit postete Sarafina nun ein Foto, das Emory und Casey zum ersten Mal so richtig zeigt!

Auf Instagram teilte Sarafina stolz diesen Klinikschnappschuss ihrer beiden Söhne. Dazu schrieb sie gerührt: "Dieses Bild zeigt einfach, wie stark die Bindung zwischen Emory und Casey ist. Das war der Moment, als die beiden das allererste Mal zusammen ins Bett gelegt wurden. Sie haben sofort nacheinander gesucht, und als sie sich hatten, haben sie sich die Hände geküsst und nicht mehr losgelassen!" Sie sei einfach nur unfassbar stolz auf ihre Twins und sei sicher, dass die zwei ein Leben lang unzertrennlich sein werden!

Tante Sylvana (29) geht bei dem Foto ebenfalls das Herz auf – sie freute sich mit ihrer großen Schwester in den Kommentaren: "So viel Liebe auf einem Bild. Meine kleinen Prinzen, ich bin so stolz auf euch." Ab dem 6. September werden übrigens endlich wieder wöchentlich immer montags neue Folgen von Die Wollnys auf RTL2 ausgestrahlt, in denen auch Sarafinas Schwangerschaft weiter thematisiert wird.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und einer ihrer Zwillinge im August 2021

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny mit ihrem Hund

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und ihr Mann Peter, TV-Stars

