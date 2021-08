Da hatte es offensichtlich jemand eilig! Erst am Montag ließen Katharina Wagener (26) und Kevin Yanik durch ihr Management bestätigen: Sie sind Eltern geworden! Das Are You The One?-Paar durfte einen Jungen auf der Welt begrüßen. Genauere Infos zu ihrem Wonneproppen wollen die zwei Realitystars allerdings erst nach und nach bekannt geben. Gegenüber Promiflash verrieten die beiden nun jedoch schon erste Details und lieferten unter anderem einen ausführlichen Geburtsbericht.

Angefangen damit, dass Kathi und Kevin zugaben: Die Entbindung hatte sie fast überrumpelt: "Es ging alles so unfassbar schnell. Sonntagmorgens bin ich wach geworden und hatte Unterleibsschmerzen und so Ausfluss, wo ich mir dachte: Ist das jetzt Fruchtwasser oder was ist das? Ist das normal?" Abends sind sie dann ins Krankenhaus gefahren, um es abchecken zu lassen. Dort erfuhren sie: Die Fruchtblase ist tatsächlich geplatzt. Ab da überschlugen sich die Ereignisse regelrecht, wie der Neu-Papa sich im Promiflash-Interview erinnerte: "2:30 Uhr angekommen und 4:44 Uhr ist der Kurze geboren. Einfach unnormal. [...] Eine faszinierende Geburt, Leute. Es war die schnellste Geburt in der Geschichte."

Kevin ist immer noch total geflasht, dass bei der natürlichen Entbindung alles so reibungslos geklappt hat und lobt vor allem seine Herzdame dafür: "Kathi ist eine Sensation. Diese Frau ist Hammer." Die Blondine selbst macht die ganze Erfahrung auch jetzt noch sprachlos. "Unbeschreiblich. Man fühlt sich einfach vollkommen", schwärmte sie vom Muttersein.

