Bei Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro wird es langsam, aber sicher ziemlich heiß! Die Love Island-Beauty und der Schweizer Bachelorette-Teilnehmer kommen sich seit einigen Episoden bei Are You The One – Reality Stars in Love endlich näher. In der vergangenen Doppelfolge feierten die TV-Gesichter sogar endlich Kusspremiere. Auch wenn sich die beiden nicht von Beginn an auf dem Schirm hatten, scheint es nun umso mehr zu knistern, wie Danilo im Promiflash-Interview verrät!

"Aurelias Art hat mich extrem geflasht. Sie ist eine Frau, die weiß, was sie will und ist auch extrem fürsorglich und straight", schwärmt Danilo im Gespräch mit Promiflash über seine aktuelle Show-Herzdame. Auch dass sie ständig seine Nähe sucht, ziehe ihn extrem zu ihr hin. Und das sieht man mittlerweile auch! Zwischen den Blondschopf und die Brünette passt in den aktuellen Ausgaben kein Blatt.

Zu Beginn der Staffel hatte Danilo noch versucht, bei Jill Lange (20) zu landen und Aurelia hatte eher Diogo Sangre auf dem Schirm gehabt. Doch der Beau konnte zum Glück schnell feststellen, dass die Ex-Islanderin viel besser zum ihm passt! "Bei ihr wusste ich, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Sie hat mir die Sicherheit gegeben, die ich von einer Frau brauche. Sie hat mir nicht einmal das Gefühl gegeben, dass sie zu Diogo zurückgehen würde", erklärt der Charmeur.

Danilo Sellaro, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Aurelia Lamprecht, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

