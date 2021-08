Überraschender Korb in der Auftaktfolge der dritten Staffel von Prince Charming! In den neuen Episoden des schwulen Datingformats geht der Traumprinz Kim Tränka auf die Suche nach seinem Mister Right. Einer der Bewerber war Patrick Eisner aus Österreich – doch die Enthüllung des Blondschopfs sorgte für ein böses Erwachen: Kim ist gar nicht Patricks Typ und das teilte dieser ihm auch gleich mit. Mittlerweile hat der Österreicher aber anscheinend auch ohne Kuppelshow seinen Traummann gefunden.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Dunkelhaarige zwei süße Paar-Pics mit seiner neuen Liebe San. Wann und wo sich die beiden Männer kennengelernt haben, ist bis dato jedoch nicht bekannt. Das erste gemeinsame Foto war am 27. Juni auf Patricks Account erschienen. "Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben", schwärmte Patrick in einem der Beiträge.

Tatsächlich ist Patricks Neuer vom Typ her das glatte Gegenteil von Prince Kim. Der amtierende Krawattenverteiler ist blond und langhaarig und ist vom Körper her eher athletisch. Der Partner des Österreichers ist ein dunkler Typ mit dunklen kurzen Haaren und dazu eher ein muskulöser Pumper.

"Prince Charming"-Kandidat Patrick Eisner

Patrick Eisner mit seinem Freund

Patrick und Kim Tränka bei "Prince Charming"

