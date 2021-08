Cecilia Asoros Ansage hat bei ihrem Nerd Markus Spuren hinterlassen! Bei Beauty & The Nerd sollte die ehemalige Take Me Out-Teilnehmerin mit dem Sport- und Philosophiestudenten Markus eigentlich eine Einheit bilden. In der zweiten Folge wollte es mit dem Teamwork während einer Challenge allerdings nicht ganz klappen. Der Kieler agierte nicht nach den Vorstellungen des Models. Dass Cecilia nach dem enttäuschenden Auftritt ihre Stimme erhob, ließ bei Markus sogar Tränen fließen. Mit Promiflash sprachen die beiden über diesen einschneidenden Moment.

Nachtragend will der Magic-Karten-Sammler nicht sein, räumt aber auch ein, dass er noch an der Reaktion seiner Beauty zu knabbern hat. "Cecilias kleinen Ausbruch habe ich ihr direkt wieder verziehen. Aber auch wenn ich ihr die Tat nicht vorhalten möchte, hat es natürlich Nachwirkungen und meine Einstellung ihr gegenüber geprägt", erklärte Markus gegenüber Promiflash. Dass er in gewissen Situationen nah am Wasser gebaut ist, sei ihm bewusst. Dabei hatte Cecilia nie im Sinn, ihn zum Weinen zu bringen. "Als ich gemerkt habe, dass Markus weint, habe ich realisiert, dass ich übertrieben habe und dass ich meine Emotionen nicht unter Kontrolle hatte", schilderte die 25-Jährige. Von diesem Moment an war ihr klar, dass sie Markus gegenüber vorsichtigere Töne anschlagen muss.

Ihre scharfen Worte habe sie direkt bereut und sich sofort entschuldigt. Dass sie lernen muss, ruhiger zu werden, weiß Cecilia. Womöglich kann Markus dabei sogar eine Hilfe sein. "Ich denke, dass ich durch ihn lernen kann, dass ich mich gegenüber ruhigen Menschen anpassen", versicherte sie.

