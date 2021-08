Ist Gemma Collins (40) bald unter der Haube? Erst vor wenigen Wochen stellte die britische TV-Bekanntheit klar: Sie ist wieder in festen Händen. Doch der Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter. Es ist ihr Ex-Freund Rami Hawash. Zuvor wurde bereits gemunkelt, ob die beiden nicht doch wieder zueinander gefunden haben könnten. Tatsächlich scheint es die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin jetzt ernster denn je mit ihrem neuen Freund zu meinen: Offenbar plant Gemma schon ihre Hochzeit mit Rami!

Auf Instagram gratulierte Gemma ihrem Liebsten mit einem süßen Video zum Geburtstag. In dem Clip waren niedliche Turtelaufnahmen des Paares zu sehen. "Du bist meine Bestimmung. Ich wünsche dir einen tollen Geburtstag, mein Liebster", gratulierte die 40-Jährige ihrem Partner. "Das Timing war damals nicht richtig, aber das Universum hat uns nun wieder zusammengebracht", ließ sie ihre Liebesreise Revue passieren und verriet dann, sie würde sich wünschen, dass Lionel Richie (72) seinen Hit "My Destiny" bei ihrer Hochzeit singt.

Im Jahr 2013 machte Rami seiner Gemma bereits während ihrer Beziehung einen Antrag, den sie sogar bejahte. Doch nur ein Jahr später folgte das Liebes-Aus, noch bevor sie zum Traualtar geschritten waren. Im Jahr 2017 fanden die beiden wieder kurzzeitig zueinander. Fans der beiden würde es sicher freuen, wenn der diesmalige Anlauf endgültig darauf hinausläuft, dass Gemma und Rami tatsächlich den Bund der Ehe eingehen.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, November 2020

ImagePressAgency Lionel Richie, Sänger

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, britischer Reality-TV-Star

