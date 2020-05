Tritt Gemma Collins (39) etwa bald vor den Altar? Seit 2017 führen die Reality-TV-Bekanntheit und James Argent (32) eine komplizierte On-Off-Beziehung. Im vergangenen Jahr gab das Pärchen seine endgültige Trennung bekannt – kurze Zeit später wurden die Blondine und der 32-Jährige aber wieder gemeinsam gesichtet. Jetzt sorgen die "The Only Way Is Essex"-Stars bei ihren Fans für Spekulationen: Das Paar spricht ganz offen über Heiratspläne.

Gegenüber The Sun verriet der Brite, dass er sich zu 100 Prozent sicher sei, dass er Gemma heiraten wolle. Der TV-Star gab erst kürzlich bekannt, dass er schon seit Jahren an einer schlimmen Drogensucht leide, und bevor er diese nicht im Griff habe, wolle ihm seine Liebste nicht das Jawort geben. "Sie will heiraten und Kinder bekommen, aber wenn ich rückfällig werde, ist die Sache vorbei", erklärte er. Falls die beiden tatsächlich heiraten, soll die Hochzeit laut eigener Aussagen größer werden als die Trauung von Victoria (46) und David Beckham (45) 1999.

Gemma heizt nicht zum ersten Mal die Gerüchte um eine mögliche Heirat an. Anfang des Jahres wurde die 39-Jährige beim Brautkleid-Shopping gesichtet. Laut Daily Mail probierte die ehemalige Dancing on Ice-Kandidatin damals ein langärmeliges Spitzenkleid im Wert von 1.650 Pfund an. Sie soll den Laden sogar mit einer Robe verlassen haben.

Instagram / gemmacollins1 Gemma Collins im Mai 2020

Instagram / real_arg James Argent und Gemma Collins

Instagram / gemmacollins1 Gemma Collins, Reality-TV-Star



