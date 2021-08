Kevin Yanik und Katharina Wagener (26) sind erstmals Eltern geworden! Das Are You The One?-Paar durfte einen Jungen in seiner Familie begrüßen – und ihr kleiner Sohnemann hatte es richtig eilig, das Licht der Welt zu erblicken, wie die beiden Promiflash verraten. "2:30 Uhr angekommen und 4:44 Uhr ist der Kurze geboren. Also unnormal", staunt der Neu-Papa auch noch ein paar Tage nach der Turbo-Entbindung.

