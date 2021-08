Sie sind nicht gerade im Guten auseinander gegangen! Laura Mania und Tobias Pietrek lernten sich 2020 bei Love Island kennen und lieben. Erst vor wenigen Wochen hatten die Fans vermutet, dass bei dem Paar alles aus und vorbei sei. Nur kurz darauf haben die beiden tatsächlich ihre Trennung bestätigt. Doch wie stehen die beiden heute zueinander, einige Tage nach dem Liebes-Aus? Laura verrät, dass sie mit Tobi noch mal das Gespräch gesucht habe!

In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story gibt die Beauty nun mehr Informationen preis. "Tobi und ich haben uns für eine Aussprache vor meiner OP getroffen und stehen nun wieder in einem neutralen Kontakt zueinander", erklärt die Influencerin. Die Beauty will aber offensichtlich nicht weiter ins Detail gehen und betont: "Ich bitte euch, von weiterem Nachhaken abzusehen. Ihr werdet wissen, was ihr wissen sollt, wenn es etwas zu wissen gibt."

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich Laura etwas ausführlicher zur Trennung, da viele Follower bereits die wildesten Gerüchte in die Welt gesetzt hatten. "Wir haben uns sehr gestritten. Deshalb habe ich ihm geschrieben, dass wir mit Sicherheit nicht miteinander befreundet bleiben werden. Keiner wurde betrogen, körperlich verletzt oder anderweitig hintergangen", stellte sie ein für alle Mal klar.

Anzeige

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / lauralmania Laura Mania, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

RTL2 Tobias und Laura, "Love Island"-Kandidaten 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de