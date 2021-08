Schon bald heißt es: Abspecken im Doppelpack! Das beliebte Format The Biggest Loser geht Ende August in eine neue Runde – doch das Spinn-off "Family Power Couples" hält ein paar Neuheiten bereit: Dieses Mal tritt ein Elternteil gemeinsam mit Sohn oder Tochter auf Naxos an und lässt die überschüssigen Pfunde purzeln. Aber es geht nicht nur um eine gesündere Zukunft – sondern auch eine Siegprämie von 50.000 Euro. Und nun gibt Sat.1 auch bekannt, welche acht Duos an den Start gehen werden!

Andie und ihr Sohn Shaliek bringen gemeinsam 220,8 Kilogramm auf die Waage – diese Zahl soll sich aber schon bald drastisch reduzieren. "Ich habe mir am Anfang Sorgen gemacht, dass wir uns vor ganz Deutschland blamieren können. Dann habe ich eine Nacht darüber geschlafen und mir gedacht: Wenn ich am Ende rauskomme wie Beyoncé nur in Blond, warum nicht?", erklärt die 47-Jährige ihre Motivation. Mit Andrea und Jan ist ein weiteres Mutter-Sohn-Gespann dabei – beide würden gerne durch das Abnehmcamp unter die 100 Kilogramm kommen.

Angelika hat sich immer Sorgen um die Gesundheit ihres Sohnes Marcel gemacht – "aus Erfahrung in der Altenpflege weiß ich, welche Langzeitfolgen das nach sich ziehen kann", schildert die Rodgauerin ihre Beweggründe, bei der Show mitzumachen. Birgit wog vor 25 Jahren noch 65 Kilogramm. "Dieses Gewicht würde ich gerne wieder erreichen." Gemeinsam mit ihrer Tochter Fabienne will sie den Extrapfunden zu Leibe rücken.

Dirk und Wobke sind mit 272,2 Kilogramm das schwerste Duo. "Ich denke, ich esse zur falschen Zeit. Tagsüber esse ich nur zwei Bananen, aber abends dafür umso mehr", versucht sich der 47-Jährigen sein Übergewicht zu erklären. Die 26-Jährige Jessica hat sich tatsächlich schon drei Mal bei der Produktion beworben – zusammen mit ihrer Mutter Natalja hat es nun endlich geklappt.

Teenager Melina hat neben dem Preisgeld noch eine andere Motivation, den TV-Wettbewerb zu gewinnen: "Wenn ich es schaffe, während unserer Zeit bei 'The Biggest Loser – Family Power Couples' 30 Kilo abzunehmen, bekomme ich von meiner Oma ein Bauchnabelpiercing bezahlt." Die Auszubildende kämpft zusammen mit ihrer Mutter Steffi gegen ihr Übergewicht. Zu guter Letzt sind auch Manni und Lucas heiß auf die lebensverändernde Erfahrung. "Der Gewinn ist für mich zweitrangig. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Abnehmen", findet der Familienvater aus Köln.

"The Biggest Loser – Family Power Couples" ab 30. August 2021 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

© SAT.1/Willi Weber Andrea und Jan, "The Biggest Loser"-Kandidaten

© SAT.1/Willi Weber Angelika und Marcel, "The Biggest Loser"-Kandidaten

© SAT.1/Willi Weber Birgit und Fabienne, "The Biggest Loser"-Kandidaten

© SAT.1/Willi Weber Dirk und Wobke, "The Biggest Loser"-Kandidaten

© SAT.1/Willi Weber Natalja und Jessica, "The Biggest Loser"-Kandidaten

© SAT.1/Willi Weber Melina und Steffi, "The Biggest Loser"-Kandidaten

© SAT.1/Willi Weber Lucas und Manni, "The Biggest Loser"-Kandidaten

