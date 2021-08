Endlich gibt er seinen Fans ein Update! Bibi Claßen (28) schockierte ihre Community vor wenigen Tagen mit einer unschönen Nachricht: Ihr Ehemann Julian (28) war für ein paar Tage im Krankenhaus. Allzu viel hat der YouTuber bislang nicht erzählt – bis jetzt: In einem aktuellen YouTube-Video spricht der Vater zweier Kinder offen über seine Krankheit. Bereits als Teenager hatte Julian Probleme beim Essen und Trinken, weil er nicht richtig schlucken konnte. Und genau diese Situation trat vor wenigen Tagen in einer extremeren Situation auf. "Ich musste die ganze Zeit spucken und es ging einfach nicht weg", schildert der Content-Creator in dem Video. Sein einziger Ausweg: das Krankenhaus. Doch auch da konnten sie Julian zu Beginn nicht wirklich helfen...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de