Bei Melanie Müller (33) heißt es offenbar nur: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die Ballermann-Sängerin steht schon seit Jahren auf der Bühne und ist auch schon in so einigen Reality-Fernsehshows dabei. Zurzeit mischt sie Promi Big Brother auf. Im TV-Container kommt die Powerfrau nun mit Mitbewohner Eric Sindermann (33) auf das Thema Finanzen zu sprechen. Dabei gesteht sie: Um einen gewissen Lebensstandard zu halten, ackert sie extrem viel und lässt dafür alles andere unter den Tisch fallen – auch ihre Gesundheit.

"Was denkst du, wie oft ich teilweise schon so Herzprobleme hatte, wo ich mir dachte: Ey, kriegst du jetzt hier einen Herzinfarkt?", gesteht Melli Eric am Frühstückstisch. Zwar hätten der 33-Jährigen daraufhin schon viele Leute gesagt, dass sie sich zurücknehmen und nicht so verausgaben soll – doch das falle ihr unglaublich schwer. "Man hat dann jetzt einen anderen Lebensstandard, man hat sich was aufgebaut, was man möglichst versuchen will, zu halten", erklärt die Reality-Lady. Sie nehme inzwischen sogar Engagements an, die sie früher nur belächelt hat.

Diese nicht gerade ausgewogene Work-Life-Balance ist nicht nur schlecht für Mellis Gesundheit, sondern auch für ihre Ehe. "Und an diesem Punkt bin ich gerade, dass es nur noch belastend ist", gibt die Frau von Mike Blümer preis, die bereits zuvor des Öfteren angedeutet hatte, dass es in ihrer Beziehung kriselt.

