Die Hinweise, dass Adele (33) vergeben ist, verdichten sich. Seit einigen Wochen halten sich schon die Gerüchte, die Sängerin habe einen neuen Mann an ihrer Seite. Der Glückliche soll Rich Paul (39) sein – ein Sportagent, der unter anderem NBA-Legende LeBron James (36) unter Vertrag hat. Bei einem Basketballspiel wurden die "Someone Like You"-Interpretin und der Unternehmer zuletzt sogar schäkernd gesichtet. Jetzt wurden die beiden angeblichen Turteltauben erneut zusammen erwischt.

Dabei gab sich Adele so viel Mühe, unerkannt zu bleiben – doch leider hatte sie gegen die trainierten Adleraugen der Schnappschussjäger keine Chance. So half ihr der Schlabberlook in Form eines cremefarbenen Trainingsanzugs mit Kapuze und knallrotem Oversized-Hemd am Mittwochabend nicht, bei ihrem Dinner-Date mit Rich inkognito zu bleiben. Der 39-Jährige tat es der Chartstürmerin übrigens gleich und trug ebenfalls ein eher schlichtes Outfit, bestehend aus einer grauen Jogginghose mit passendem Kapuzenpulli, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Ein Insider plauderte Anfang des Monats auch aus, ob die beiden sich öfter treffen und ob sie es ernst miteinander meinen. Wie die Quelle gegenüber People betonte, wolle zumindest Adele sich (noch) nicht festlegen und erst mal nur etwas "Spaß" haben: "Sie haben eine sehr gute Zeit miteinander. Sie lebt einfach ihr Leben und es geht ihr großartig."

Anzeige

Instagram / adele Adele Adkins, Sängerin

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rich Paul bei einer Tagung in L.A. im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de