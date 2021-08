Und wieder bezaubert Kim Gloss (28) mit ihrem Brautkleid! Erst am Donnerstag gaben sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihr Partner Alexander Beliaikin das Jawort und heirateten standesamtlich. Dabei trug die Beauty ein wunderschönes, eng anliegendes Vokuhila-Kleid aus Spitze. Nun folgte schließlich die große Feier, um die Liebe der Sängerin und des Unternehmers hochleben zu lassen. Dabei trug Kim ein zweites, weitaus aufwendigeres Hochzeitskleid!

In ihrer Instagram-Story ließ die 28-Jährige ihre Follower an diesem besonderen Tag teilhaben. Dabei präsentierte Kim auch ihr pompöses Brautkleid. In einer bodenlangen Robe, hinten mit langer Schleppe, verzauberte die Mutter einer Tochter ihre Gäste. Das Kleid ist vollständig aus Spitze und setzte durch den engen Schnitt die Kurven der Musikerin gekonnt in Szene. Das Dekolleté der Influencerin kam dank eines tiefen Ausschnitts zur Geltung. Für die Party nach der Trauung legte sie den Schleier ab und feierte nur mehr in dem hautengen Kleid auf der Tanzfläche.

Die große Hochzeitssause fand, ebenso wie die standesamtliche Trauung am Vortag, in Rom statt. Unter freiem Himmel und vor einer malerischen Kulisse traten die Turteltauben vor den Traualtar. Dieses Mal ließen sich Kim und Alex von zahlreichen geladenen Gästen feiern.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss in ihrem zweiten Brautkleid

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss bei ihrer Hochzeitsparty im August 2021

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss bei ihrer religiösen Trauung

