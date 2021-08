Lil Nas X ist tatsächlich wieder frisch verliebt! Es wurde bereits seit ein paar Wochen gemunkelt, dass der Rapper kein Single mehr ist – nachdem er selbst die Gerüchteküche mit einem Kommentar angeheizt hatte. Er sagte: Es gebe da "jemand Besonderes" in seinem Leben. Mehr verriet der "Old Town Road"-Hitmacher nicht – bis jetzt. In einem Interview bestätigte er nun: Ja, er ist vergeben!

"Wir haben uns zu der Zeit kennengelernt, als ich die SNL-Sache machen wollte. Aber wir haben erst vor zwei Wochen angefangen, uns wirklich zu verabreden", erklärt Lil Nas X, der mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill heißt, dem V Man-Magazin. Sein Auftritt bei der US-Satire-Show Saturday Night Live ist inzwischen drei Monate her und seitdem – vor allem innerhalb der vergangenen 14 Tage – ist seine neue Romanze offenbar richtig aufgeblüht. "Ich habe das Gefühl, dass dies eine der besten [Beziehungen] ist, die ich je hatte. Ich bin richtig glücklich darüber, und es fühlt sich alles ganz natürlich an. Es ist mühelos", schwärmt der Musiker.

Direkt nach dem Interview sei Lil Nas X übrigens wieder mit seiner mysteriösen neuen besseren Hälfte verabredet, wie er seinem Gesprächspartner, dem Sänger Kevin Abstract, verrät. "Dies ist wahrscheinlich das erste Date bei Tageslicht seit einer Weile", plaudert der 22-jährige Grammy-Gewinner aus.

Getty Images Lil Nas X im Mai 2021 in Los Angeles

Instagram / lilnasx Lil Nas X im März 2020

Getty Images Lil Nas X bei den Grammy Awards in L.A. im Januar 2020

