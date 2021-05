Das hatte Lil Nas X nicht kommen sehen! Der US-amerikanische Sänger und Rapper begeistert seine Fans nicht nur mit seiner stimmlichen, sondern auch mit seiner tänzerischen Leistung. Sowohl in seinen Musikvideos als auch auf der Bühne beweist der Musiker: Er kann sich bewegen, sexy rekeln und sogar an der Stange tanzen. Doch offenbar halten seine Outfits nicht immer seinen wilden Performances stand: Jetzt riss Lil Nas X' Hose während eines Live-Auftritts!

Lil Nas X performte bei Saturday Night Live seinen Hit "Montero (Call Me By Your Name)". Der Auftritt wirkte vom Bühnenbild über die Outfits bis hin zu den Profitänzern wahnsinnig professionell. Der Musikstar, der eine knallenge Lederhose und ein kurzes Jäckchen trug, schien völlig in seinem Element zu sein. Doch als der "Sun Goes Down"-Interpret die Pole-Dance-Stange ins Visier nahm, passierte das Malheur: Seine Hose riss im Schritt auf, weswegen Lil Nas X schnell seine Hand auf die Stelle hielt.

Doch er wäre nicht Lil Nas X, wenn er seinen Song nicht zu Ende gesungen und seine Performance nicht beendet hätte. Mit Bravour meisterte er den Rest des Liedes mit der Hand auf seinem Schritt. Seine Fans im Netz haben ihn für die Aktion bewundert! "Hose gerissen – ein Albtraum auf der Bühne! Aber er hat es total professionell gelöst", lobte ihn seine Community auf Instagram.

Getty Images Lil Nas X im Februar 2020

Getty Images Lil Nas X in Las Vegas, 2019

Instagram / lilnasx Lil Nas X, Sänger und Rapper

