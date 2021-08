Mandy Capristo (31) hat tolle Neuigkeiten im Gepäck! Im Februar hatte das ehemalige Monrose-Mitglied nach langem Versteckspiel die Liebesbeziehung zu ihrem neuen Freund endlich öffentlich gemacht. Seitdem erfreut die "Hot Summer"-Interpretin ihre Fans ab und an mit einem seltenen Pärchen-Pic. Auch zu ihrer Familie pflegt die gebürtige Mannheimerin eine sehr gute Beziehung, mit der sie immer wieder für Fotos posiert. Nun verriet die Sängerin überraschend, dass sie bald Tante wird.

In ihrer Instagram-Story teilte die 31-Jährige nun zwei Schnappschüsse, mit denen sie ihrem großen Bruder Anthony zum 35. Geburtstag gratulierte. Besonders das zweite Bild, das die "Genug"-Interpretin mit ihrer Schwägerin Selina zeigte, sorgte bei den Fans für Aufruhr. Auf der besagten Aufnahme streichelt Mandy nämlich den Bauch der brünetten Schönheit. Sie betitelte das Foto wie folgt: "Das schönste Geschenk ist auf dem Weg". Wenig später repostete auch die Mama in spe das Foto in ihrer Story und kommentierte es mit den Worten: "Die beste Tante, die ich mir wünschen kann!"

Erst vor wenigen Wochen hatten sich der Regisseur und seine Frau das Jawort gegeben. "Nach acht gemeinsamen Jahren habe ich endlich meinen besten Freund und Verbündeten geheiratet. Nichts soll diese Liebe mehr trennen", hatte Selina zu einem Schwarz-Weiß-Foto von ihrer Hochzeit geschrieben. Wenige Tage später hatte die werdende Mutter schließlich auch die freudige Nachricht auf ihrem Instagram-Profil verkündet, dass sie ein Baby erwartet. "Die Familie wächst...", schrieb sie.

Instagram / frau_klein Anthony Capristo im August 2021

Instagram / frau_klein Anthony Capristo und seine Frau Selina im August 2019

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo im August 2021

