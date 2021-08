Angelina Jolie (46) wagt sich in die sozialen Medien! Derzeit sorgt die Schauspielerin insbesondere mit ihrer Scheidungsschlacht mit Noch-Ehemann Brad Pitt (57) für Schlagzeilen. Der Rosenkrieg der beiden Hollywood-Stars erstreckt sich nun schon über mehrere Jahre und kostet das Ex-Paar einen ganzen Haufen Geld. Nun hat sich die sechsfache Mutter allerdings einer neuen Plattform angenähert, über die sie sich direkt an ihre Fans richten kann. Angelina ist neuerdings auf Instagram vertreten!

Bisher war die 46-Jährige weder auf Twitter noch auf Instagram zu finden. Letzterem gibt Angelina nun jedoch eine Chance. Unter dem Usernamen "angelinajolie" ist jetzt das offizielle Profil der Darstellerin zu finden. Allerdings scheint die Brünette nicht unter die Influencer gehen zu wollen, sondern macht in ihrem ersten Post auf humanitäre Missstände aufmerksam. In ihrem bisher einzigen Beitrag klärt die Oscar-Preisträgerin über die Lage in Afghanistan auf. Sich selbst beschreibt sie in ihrem Profil als Mutter, Filmemacherin und Sonderbotschafterin der UN.

Nach nur einem Tag kann Angelina sogar schon auf eine beachtliche Followerzahl bauen. Über fünfeinhalb Millionen Abonnenten hat der "Maleficent"-Star bereits zu verzeichnen – Tendenz weiterhin steigend! Sie selbst hingegen folgt lediglich drei Profilen, und zwar allesamt Hilfsorganisationen.

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Brad Pitt und Angelina Jolie im August 2014

Getty Images Angelina Jolie bei den Critcs' Choice Awards im Jahr 2018

Getty Images Angelina Jolie bei der UN-Friedenssicherungskonferenz in London im September 2016

