Was haben diese Likes von Cathy Hummels (33) und Lisa Marie Straube zu bedeuten? Cathy und ihr Ehemann Mats Hummels (32) sollen sich getrennt haben. Der Kicker soll sogar schon eine Neue haben. Angeblich datet er aktuell die elf Jahre jüngere Lisa Marie. Bestätigt wurde bisher weder das Eheaus noch Mats' angebliche neue Beziehung. Nun geht das Rätselraten weiter: Sowohl Cathy als auch Marie liken fleißig die Social-Media-Beiträge des Borussia-Dortmund-Kickers.

Am Freitag veröffentlichte Mats ein Foto von sich und BVB-Trainer Marco Rose auf Instagram. Neben Tausenden Fans gefällt auch Lisa dieses Pic. Doch was die Brünette kann, kann Cathy schon lange. Denn auch die 33-Jährige folgt dem Vater ihres Sohnes nach wie vor auf der Foto-und Videoplattform – und verfolgt seine Posts. Unter Mats' neuestem Beitrag – ein Foto von sich ohne Trikot auf dem Spielfeld – ist auch ein Like von Cathy zu finden. Zumindest zeitweise...

Ob die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin nur versehentlich auf "Gefällt mir" geklickt hat? Nach wenigen Minuten war ihr gedrücktes Herz unter Mats' Pic wieder verschwunden. Promiflash liegt allerdings ein Screenshot vor, auf dem das Like noch zu sehen ist.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube

Getty Images Profi-Kicker Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

