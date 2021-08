Gülcan Kamps (38) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Vor ein paar Monaten gab die ehemalige Viva-Moderatorin bekannt, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Seitdem hält sie ihre Fans und Follower immer wieder via Social Media auf dem Laufenden. Vor Kurzem besichtigte sie auch schon das Krankenhaus, in dem sie ihren Nachwuchs zur Welt bringen will. Jetzt verriet sie, wann sie ihren Umstand zum ersten Mal so richtig zu spüren bekam: Wegen ihrer Schwangerschaft musste sogar ein Kleid zerschnitten werden.

In ihrem neuesten Instagram-Post erinnerte sich die Blondine nun an ein lustiges Erlebnis aus den Anfängen ihrer Schwangerschaft. Gülcan war vor einigen Wochen zu Gast in der Sendung "Buchstaben Battle" von Ruth Moschner (45). "Hier habe ich in meiner Schwangerschaft gefühlt über Nacht zwei Kilo zugenommen, und dementsprechend war mir mein rotes Kleid für das 'Buchstaben Battle' auf einmal viel zu klein", schrieb sie unter ein Foto aus der Sendung. Ganz spontan musste ihre Stylistin das Dress zerschneiden und einen Zweiteiler daraus kreieren, damit die Beauty wieder reinpasste.

Da die Dreharbeiten zum "Buchstaben Battle" schon länger zurückliegen, hat Gülcan mittlerweile durch die Schwangerschaft noch mehr zugenommen. Mittlerweile hat die Moderatorin zehn Kilo mehr drauf. Das stört Gülcan aber laut eigenen Angaben kein bisschen.

