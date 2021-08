Für Perrie Edwards (28) beginnt ein neuer Lebensabschnitt! Erst im Mai hatte die Sängerin von Little Mix ihre Schwangerschaft bekannt gegeben und seitdem ihre Community auf ihre Reise als werdende Mama mitgenommen. Wirklich viel hat sie von ihrem Nachwuchs bislang noch nicht verraten, das wird sie aber wohl bald nachholen: Denn Perrie ist nun Mama geworden – und zahlreiche Promis gratulieren der Musikerin im Netz.

Auf Instagram verkündete die 28-Jährige die Geburt ihres Babys mit zwei süßen Schwarz-Weiß-Bildern, die die Hand und den Fuß ihres Kindes zeigen. Unter dem Beitrag freute sich vor allem ihre Bandkollegin Leigh-Anne Pinnock (29) – die aktuell auch hochschwanger ist – über die News: "Ich bin so stolz auf dich und ich liebe dich so! Was für ein Engel", schrieb Leigh-Anne in der Kommentarspalte euphorisch.

Influencerin Lauren Pope (37), die bereits Mutter eines kleinen Mädchens ist, kommentierte das Posting ebenfalls mit größter Freude: "Das ist die schönste Zeit! Herzlichen Glückwunsch." Auch Winnie Harlow (27) und Stacey Solomon (31) hinterließen ihre Gratulationen mit vielen roten Herz-Emojis.

