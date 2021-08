Wird es ernst zwischen Diogo Sangre und Vanessa Mariposa? In der aktuellen Folge Are You The One – Reality Stars in Love wird es romantisch. Zwischen dem Tätowierer und der Blondine knisterte es schon bei Ex on the Beach ziemlich heftig. Jetzt scheint es zwischen den TV-Bekanntheiten aber wirklich ernst zu werden. Diogo spricht jetzt sogar schon von einer gemeinsamen Zukunft mit Vanessa.

Er erklärte im Gespräch mit der Fitness-Influencerin: "Ich könnte mich verlieben... In dich. [...] Wir haben doch schon darüber gesprochen. Wenn wir was miteinander anfangen, dass es auch für die Zukunft halten sollte. Für immer." Es passe einfach gut zwischen den beiden und sie würden sich blendend verstehen. Für ihn solle es auf keinen Fall etwas Kurzfristiges werden, sondern etwas für die Ewigkeit. Während Diogo ihr sein Herz ausschüttet, scheint die Blondine noch nicht komplett überzeugt. Sie scherzte im Interview: "Das weiß nur der liebe Gott, ob ich mich in Diogo verlieben könnte." Für ihn steht offenbar aber schon fest: Vanessa ist die Frau für ihn. Er witzelt sogar über gemeinsame Kinder.

Anscheinend dauert die Romanze zwischen der Influencerin und dem Muskelmann auch nach Drehschluss noch an. Die beiden befinden sich nämlich, wie es scheint, im Moment im gemeinsamen Urlaub in Portugal. Darauf wurden Fans aufmerksam, als in Vanessas Instagram-Story dieselben Personen wie in Diogos Story auftauchten.

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Promiflash Diogo Sangre und Vanessa Mariposa

