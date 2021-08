Carina Spack (25) und Serkan Yavuz (28) lernten sich 2019 bei Bachelor in Paradise kennen. Knapp ein Jahr lang waren die beiden ein Paar. Doch wie der Influencer kürzlich öffentlich verkündete, war die Beziehung für ihn nicht erwähnenswert. Serkan versucht nun bei der diesjährigen Staffel der Kuppelshow erneut sein Glück. Für Carina hingegen steht eine erneute Teilnahme an einer Datingshow außer Frage.

Bei einer Fragerunde auf Instagram gab die TV-Bekanntheit ihren Fans zu verstehen: "Dating im Fernsehen ist durch." An einer Teilnahme bei Formaten wie Der Bachelor hat sie keinerlei Interesse. Vielleicht liegt das ja an der Trennung von Serkan. Zu Beginn sah es noch so aus, als hätten die beiden sich friedlich getrennt. Nachdem der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer kürzlich öffentlich mit seiner Ex abrechnete, ist wohl das Gegenteil der Fall. An einem Liebes-Comeback hat die Blondine auch kein Interesse, wie sie zuletzt betonte.

Dennoch stellte Carina im Mai in ihrer Instagram-Story klar: "Nein, ich bereue nichts, aber manches würde ich trotzdem einfach nicht noch mal machen." Serkan reagierte darauf mit einem wütenden Post: "Im Gegensatz zu dir bereue ich jede Sekunde. [...] Du wirst nie wieder jemanden wie mich bekommen."

Beauty2Go-Lounge by Juvéderm Serkan Yavuz und Carina Spack bei der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm

Instagram / carina_spack Carina Spack, Influencerin

TVNOW Serkan Yavuz und Carina Spack bei "Bachelor in Paradise"

