Gab es dieses Mal einen Sieg für Steffen Henssler (48)? Das Sommer-Special von Grill den Henssler ging heute bereits in die dritte Runde. Nachdem Detlef Steves (52) als Henssler-Ersatz die erste Sendung verloren hatte, ging das Duell in der vergangenen Woche unentschieden aus. Dieses Mal trat Detflef gemeinsam mit Jana Ina Zarrella (44), Pietro Lombardi (29) und Mathias Mester gegen den Profikoch an. Konnte Steffen sich gegen seine Duellanten durchsetzen oder gewannen die Promis?

Auch heute gab es wieder so einige Köstlichkeiten. Jana Ina präsentierte als Vorspeise geräucherten Lachs mit Radieschen und Gurke. Detlef und Mathias bereiteten die Hauptspeise zu – ein Rinderfilet mit Granatapfelmarinade und gefüllter Möhre, Lauch und Paprika. Pietro zeigte seine Kochkünste schließlich mit einer gegrillten süßen Calzone in einer Schokoladenschale. Obwohl es ein knappes Duell war, hatte Steffen von Anfang an leicht die Nase vorn. Am Ende konnte der TV-Koch den Abend mit acht Punkten Vorsprung knapp für sich entscheiden.

Während die Jury bestehend aus Christian Rach (64), Reiner Calmund (72) und Mirja Boes (49) von der Vor- und der Hauptspeise in den höchsten Tönen schwärmte, änderte sich das beim Dessert. Sowohl Steffen als auch Pietro hatten große Probleme damit, ihre Calzone rechtzeitig fertigzustellen. Geschmeckt hat der Jury die Nachspeise am Ende nicht. "Das ist wie ein Autounfall", bewertete beispielsweise Mirja die missglückte Optik.

Steffen Henssler bei "Grill den Henssler" im August

Pietro Lombardi und Laura Wontorra bei "Grill den Henssler" im August

Mirja Boes beim Sommer-Special von "Grill den Henssler"

