Wird Uwe Abel (51) bei Promi Big Brother abbrechen? Diese Frage hat sich bestimmt schon so mancher Zuschauer gestellt. Der Grund: Der TV-Bauer tut sich in dem Reality-Format sichtbar schwer! Der sanfte Landwirt zieht sich stark von den anderen Bewohnern zurück und leidet auch sehr unter deren Streitereien. Einmal ist der 51-Jährige, der jetzt schon seit zwei Wochen im Container steckt, sogar schon in verzweifelte Tränen ausgebrochen. Doch seine Frau Iris Abel (53) ist felsenfest überzeugt: Uwe zieht das Ding durch!

Im Promiflash-Interview betont die 53-Jährige jetzt: "Uwe ist stark. Der schafft das. Er hat schon so viel in seinem Leben gemeistert." Anschließend stellt Iris klar: "Ich glaube auch den Lästereien über ihn nicht. Das ist hinterhältig und gemein. Er ist hilfsbereit, ein Teamplayer und ein Ehrenmann mit Herz, dessen Wort noch etwas zählt."

Aber warum ziehen die anderen so über Uwe her? "Sehr wahrscheinlich haben die zuerst gedacht: 'Ach, der Bauer, der ist doch eh keine Konkurrenz'", lautet Iris' Theorie. "Jetzt haben sie aber gemerkt, dass Uwe nicht zu unterschätzen und stark ist und wollen ihn auf diese Weise loswerden." Doch das solle er nicht zulassen... Ihr Rat an ihre bessere Hälfte würde nun lauten: "Schatz, jetzt erst recht! Bleibe dort und zeig es denen!"

Keiner kennt Uwe so gut wie Iris – was glaubt sie, was ihm aktuell die größten Schwierigkeiten bereitet? "Ihm fehlen gute Gespräche und Menschen, mit denen er etwas anfangen kann. Und natürlich fehlt es ihm, dass er mal in den Arm genommen und geknuddelt wird", vermutet das Sommerhaus-Sternchen. "Aber das hat er ja bald wieder zu Hause."

© SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Uwe Abel

Facebook / Bauer Uwes Lütje Deel Iris und Uwe Abel kurz nach der Eröffnung ihres Hof-Cafés im Januar 2015

RTL / Stefan Gregorowius Iris und Uwe Abel beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest 2011

Bauer sucht Frau, RTL Iris und Uwe Abel bei "Bauer sucht Frau" 2011

