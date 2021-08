Kit Harington (34) dürfte inzwischen wohl nicht nur allen Game of Thrones-Fans ein Begriff sein. Der Jon-Snow-Darsteller hat sich in den vergangenen Jahren auch durch einige Kinorollen einen Namen gemacht – allerdings nicht mit seinem echten Namen. Kit heißt nämlich eigentlich gar nicht Kit. Doch das wusste der TV-Star selbst jahrelang nicht. Aber wie heißt der frischgebackene Vater denn nun in Wirklichkeit?

Dürfen wir vorstellen: Christopher Catesby Harington. Auf diesen Namen wurde der 34-Jährige getauft. Das verriet er nun in einem Interview mit Glamour. Der Name Christopher hat bei den Haringtons Tradition. Doch seine Eltern gaben ihm den Spitznamen Kit: "Ich glaube, sie haben sich gedacht, dass ich lieber Kit wäre. [...] Kit ist traditionell eine Abwandlung von Christopher. Es wird nur nicht so oft benutzt", erklärte er.

Tatsächlich war dem späteren Schauspielstar als Kind gar nicht klar, dass Kit bloß ein Spitzname ist. Wie er mit bürgerlichem Namen heißt, erfuhr er erst im Alter von elf Jahren. Wie gefällt euch Kits eigentlicher Name? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Rose Leslie und Kit Harington im April 2019

Anzeige

Getty Images Kit Harington auf der Comic Con in San Diego im Juli 2013

Anzeige

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de